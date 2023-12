Pour la seconde fois, une fusée Alpha de la société Firefly place un satellite sur la mauvaise orbite

Cela commence à ressembler à une mauvaise série : pour la seconde fois (et successivement), la startup américaine Firefly Aerospace a raté la mise en orbite d’un satellite. Le vendredi 22 décembre, le lancement s’est pourtant déroulé sans encombres (comme la fois précédente), mais tout s’est gâté lors de la mise en orbite du satellite développé par Lockheed Martin, un satellite conçu pour tester une antenne à large bande orientable électroniquement. Le second étage de la fusée, qui transportait la charge utile, n’a pas réussi à allumer ses moteurs correctement si bien que le satellite a été positionné sur une mauvaise orbite et a rapidement été considéré comme perdu (en d’autres termes, c’est une épave spatiale désormais).

« Nous innoverons rapidement et continuellement pour trouver une solution et garantir une résolution complète de toute anomalie que nous constatons pendant le vol », a publié Firefly dans un communiqué. « Nous travaillerons avec nos clients et nos partenaires gouvernementaux pour enquêter sur les performances de la deuxième étape et en déterminer la cause profonde. »

C’est donc déjà la deuxième fois qu’une fusée Alpha de Firefly envoie une charge utile sur une mauvaise orbite. Lors de sa première mission commerciale au mois d’ octobre 2022, Alpha avait livré trois charges utiles sur une orbite plus basse que ce qui était prévu. Espérons qu’il qu’y aura pas de « jamais deux sans trois » pour le prochaine mission de Firefly…