3DS et Wii U: Nintendo arrête les services en ligne plus rapidement que prévu

« Bad Santa » du côté de Nintendo, qui vient de limiter les capacités de jeu en ligne pour ses appareils 3DS et Wii U bien plus tôt que prévu. La firme de Kyoto avait précédemment annoncé qu’elle mettrait fin aux services en ligne de la Wii U et de la 3DS au mois d’ avril 2024, mais finalement, ces services ne sont plus disponibles depuis déjà quelques jours… pour certains joueurs. Cette suppression anticipée ne toucherait en effet qu’un nombre encore limité d’utilisateurs, ce qui tendrait à démontrer que Nintendo procède à un arrêt progressif et sans doute régionalisé.

A noter que l’échéance d’avril 2024 n’était pas « ferme » : Nintendo avait fait allusion à la possibilité de commencer le processus de suppression de ces services un peu plus tôt que prévu. A l’avenir, et alors que l’ère du jeu en ligne touche à sa fin sur 3DS et Wii U, Nintendo a toutefois l’intention de maintenir la prise en charge des téléchargements pour les mises à jour logicielles. Les utilisateurs continueront d’avoir la possibilité de retélécharger les logiciels et les contenus précédemment achetés pendant une période prolongée, garantissant ainsi un accès continu aux bibliothèques de jeux existantes.