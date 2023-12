Microsoft propose son IA Copilot sur Android avec une application dédiée

Microsoft propose au téléchargement une application dédiée sur Android qui permet d’accéder à son intelligence artificielle Copilot, qui est déjà disponible sur les PC Windows. Un élément surprenant est que l’application Android est disponible depuis quelques jours et Microsoft n’a rien communiqué publiquement sur le sujet.

Microsoft Copilot s’invite sur Android

L’application Microsoft Copilot sur Android est similaire à ChatGPT, avec l’accès à des fonctionnalités de chatbot, la génération d’images grâce à DALL-E 3, et la possibilité de rédiger du texte pour des e-mails et des documents. Elle inclut également un accès gratuit au dernier modèle GPT-4 d’OpenAI, qui est normalement payant avec l’abonnement ChatGPT Plus.

Voici comment Microsoft présente son application sur le Play Store :

Copilot est un assistant de chat révolutionnaire de Microsoft, alimenté par les derniers modèles OpenAI, GPT-4 et DALL·E 3. Ces technologies avancées d’IA fournissent des réponses rapides, complexes et précises, ainsi que la possibilité de créer des visuels époustouflants à partir de simples descriptions textuelles. Discutez et créez tout en un seul endroit gratuitement !

En l’état, l’application Microsoft Copilot est disponible au téléchargement sur Android par le biais du Google Play Store. En revanche, il n’existe pas encore une version pour iOS (iPhone). On se doute qu’elle arrivera, mais aucune date de sortie n’est communiquée sur le sujet par Microsoft.

Le lancement de l’application Copilot pour Android intervient un peu plus d’un mois après que Microsoft a rebaptisé Bing Chat en Copilot. Microsoft a lancé son initiative d’IA au début de l’année dans son moteur de recherche Bing, en intégrant une interface de type ChatGPT dans les résultats de recherche. Bien que cette interface soit toujours disponible, Microsoft a abandonné la marque Bing Chat et a permis à Copilot d’être une expérience plus autonome qui existe également sur son propre domaine dédié sur copilot.microsoft.com — tout comme ChatGPT.