Hyperloop One cessera ses activités à la fin de l’année

Après des années de développement et des milliards d’investissements, Hyperloop One, leader dans le développement de systèmes de transport hyperloop, cessera ses activités d’ici la fin de cette année. Cet arrêt, même s’il ne marque pas la fin du concept d’hyperloop (puisque d’autres entités le poursuivent également), suscite tout de même quelques (grosses) incertitudes quant à l’avenir de ce type de technologie de transport.

Il ne suffit parfois pas d’imaginer le futur pour qu’il devienne réel. Le projet Hyperloop est l’un des plus gros flops technologiques de ces dernières années

Pour rappel, Le concept d’hyperloop consiste en un tube scellé sous vide destiné au déplacement à très grande vitesse de pods, et ce sur de longues distances. Cette technologie promet(tait?) une réduction drastique des temps de trajet, en réduisant par exemple la durée d’un trajet Los Angeles-San Francisco de six heures à quarante-cinq minutes. Le principe de réalité s’est malheureusement imposé, et le développement du concept s’est avérée être un défi de taille, comme en témoignent d’ailleurs les progrès limités réalisés par les entreprises travaillant sur cette technologie.

Hyperloop One illustre bien ces difficultés, entre changements de nom et réorientation du projet de transport de passagers vers le transport de marchandises (après avoir reçu un énorme chèque du groupe émirati DP World). Malgré des investissements financiers absolument considérables et la construction d’une piste d’essai à l’extérieur de Las Vegas, le projet n’a jamais semblé décoller au delà de la phase expérimentale.

Bloomberg rapporte aujourd’hui qu’Hyperloop One a licencié la plupart de son personnel, et qu’à partir du 31 décembre, les actifs de la société qui n’auront pas été revendus reviendront directement à DP World. Le projet Hyperloop semble donc dans l’impasse, et Elon Musk lui-même, qui avait pourtant initialement soutenu le concept, s’est finalement réorienté vers le développement de simples tunnels pour ;les véhicules Tesla.