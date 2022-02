Virgin Hyperloop : le transport de passagers est remplacé par du fret de marchandises

Les différents projets Hyperloop dans le monde semblent accumuler des montagnes de retard, au point que l’on peut se demander si cette technologie de transport futuriste est réellement exploitable à grande échelle. Du côté de Virgin Hyperloop, l’heure n’est plus aux déclarations fracassantes : la moitié des effectifs de la société a été licenciée la semaine dernière (soit 111 personnes), et le projet lui-même change d’objectif principal puisqu’il ne s’agira plus de transporter des passagers mais des marchandises !

Ainsi, dans un avenir plus ou moins proche (plutôt « moins » que « plus »), l’Hyperloop de Virgin pourrait faciliter le fret entre le port de Jeddah et la ville Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Pourquoi ce choix de localisation me diez-vous ? Tout simplement parce que Virgin Hyperloop est entre les mains du groupe émirati DP World, qui détient 73% des parts de la société. Espérons que ce revirement d’objectif ne serve pas à cacher des soucis techniques et technologiques plus graves qui toucheraient à la faisabilité même du projet Hyperloop…