The Day Before : les serveurs seront coupés dans un mois

La fin définitive de The Day Before, qui fut un désastre auprès des joueurs, aura lieu le 22 janvier 2024, date à laquelle les serveurs du jeu seront coupés. Il reste donc un mois avant l’arrêt.

La fin de The Day Before en janvier 2024

C’est dans un message posté sur le compte X (ex-Twitter) officiel de The Day Before que l’annonce de l’arrêt des serveurs est faite. On peut lire :

Nous avons le regret de vous informer que la société de développement Fntastic a officiellement cessé ses activités et que, par conséquent, The Day Before sera retiré et les serveurs seront éteints le 22 janvier 2024. Comme indiqué précédemment, Mytona, en tant qu’investisseur, a travaillé en collaboration avec Steam pour faciliter le remboursement de tous les acheteurs du jeu. Pour tous les joueurs qui n’ont pas encore été remboursés, Steam va maintenant rembourser de manière proactive tous les joueurs restants. Nous tenons à exprimer notre gratitude à la communauté pour son soutien tout au long du projet. Malheureusement, sans équipe de développement, nous n’avons pas eu d’autre choix que de fermer officiellement le projet.

Le développeur de The Day Before, Fntastic, a annoncé sa fermeture quatre jours seulement après le lancement de son jeu en accès anticipé, qui a reçu un accueil extrêmement négatif. Dans un communiqué, Fntastic a déclaré que le jeu avait « échoué financièrement » et que les revenus du titre seraient utilisés pour rembourser les dettes.