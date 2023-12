The Day Before : le studio Fntastic ferme ses portes 4 jours seulement après le lancement du jeu !

Trop de buzz tue le buzz, surtout quand la qualité ne suit pas derrière. Le FPS multi joueurs The Day Before semblait particulièrement alléchant dans ses premiers teasers, mais la sortie du jeu sur Steam a douché le peu d’espoir restant. Si l’on en croit les commentaires des joueurs et des critiques, le jeu est l’une des pires bouses de l’année (qui n’a pas manqué de jeux honteux), à mettre dans le même sac à infamie aux cotés de Gollum, Redfall, Skull Island Rise of Kong, ou bien encore Quantum Error). Ces retours catastrophiques, sans doute suivis de ventes tout aussi mauvaises, ont eu raison du studio Fntastic à l’origine de cette « chose ». Ce dernier vient d’annoncer sa fermeture, 4 jours seulement après le lancement de son premier jeu !

Le studio a confirmé la mauvais nouvelle sur son compte X : « Malheureusement, The Day Before est un échec commercial, et nous n’avons pas les fonds nécessaires pour continuer d’opérer. Tous nos revenus servent actuellement à rembourser nos dettes. Nous avons investi toutes nos ressources, nos capitaux et nos heures de travail dans le développement de The Day Before, notre premier AAA. Nous voulions sincèrement révéler tout son potentiel avec des patchs ».



Les très nombreuses demandes de remboursement ont sans doute eu la peau du studio, même si l’éditeur Mytona a annoncé qu’il travaillait avec Steam pour que toute ces demandes soient satisfaites. Un échec cuisant en somme, qui démontre aussi que les teasers, aussi beaux soient-ils, ne rendent pas les coups…