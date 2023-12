Internet par Satellite : Hughes Network Systems se pose en alternative à Starlink

Starlink a enfin de la concurrence : Hughes Network Systems, une entreprise basée dans le Maryland, vient de frapper un grand coup dans le secteur de l’internet par satellite. Avec le lancement de son satellite dernier cri Jupiter 3, Hughes Network Systems apporte à ses utilisateurs des débits de transferts même d’en faire un concurrent potentiel de SpaceX/Starlink. La firme américaine a récemment dévoilé de nouveaux forfaits internet par satellite pour ses clients situés aux Etats-Unis, des forfaits garantissant des vitesse de téléchargement jusqu’à 100 Mbps, soit très proche des vitesses de transfert du réseau Starlink (entre 50 et 220 mbps).

Ironie de la situation, le satellite Jupiter 3 (EchoStar XXIV) a été mis en orbite le 29 juillet à bord d’une fusée Falcon Heavy de SpaceX ! Ce dernier a été positionné sur une orbite géosynchrone, à environ 35000 km au-dessus de la Terre. Du côté de Starlink, les satellites sont disposés sur une orbite basse, à environ 550 km d’altitude. Autre particularité, Jupiter 3 fonctionne principalement sur les fréquences de la bande Ka (qui varient entre 26,5 et 40 gigahertz), qui envoient des données à la Terre via 300 répartiteurs de faisceaux qui permettent de couvrir une vaste zone tout en réduisant les problèmes de congestion du débit. Conçu principalement pour la connectivité dans les zones rurales, le Jupiter 3 de Hughes constitue in fine une avancée majeure pour réduire la fracture numérique et éliminer les tristement célèbres zones blanches.

Si les promesses sont belles, il n’en reste pas moins que l’orbite géosynchrone élevée du satellite pose de vrais défis en termes de latence de transmission des données. Hughes Network Systems tente cependant d’y remédier grâce à un réseau de fibres optiques conçu pour atténuer ces problèmes spécifiques. Starlink n’est donc plus la seule entreprise à proposer de l’internet par satellite à haut débit, et c’est déjà en soi un énorme changement dans un secteur jusque là ultra dominé par le géant américain…