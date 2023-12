La (vraie) science ne connait pas les frontières et les salmigondis géopolitiques… dès lors que ce sont les scientifiques qui prennent les décisions. Un télescope spatial chinois va bientôt rejoindre l’espace, et il s’appelle… « Einstein », qui est le nom, faut-il le rappeler ici, du savant suisse-américain (d’origine allemande) le plus connu au monde. Einstein sera donc aussi le télescope à rayons X géré par l’Académie chinoise des sciences pour chercher des événements transitoires dans la lumière des rayons X et tenter d’apporter de nouvelles réponses aux nombreuses questions fondamentales suscitées par les trous noirs et les ondes gravitationnelles.

Si l’Académie chinoise des sciences est en charge d’Einstein, sa conception est l’oeuvre de l’ESA et l’Institut de physique Max Planck. Lorsque la mission sera opérationnelle, l’ESA aura encore accès à 10% des données de la sonde. Ces données, Einstein les récupèrera grâce à ces deux instruments scientifiques, soit un télescope à rayons X à grand champ (WXT) et un télescope à rayons X de suivi (FXT). Le télescope à grand champ est équipé d’une optique innovante dite en » oeil de homard » qui peut récupérer des données sur une très large portion du cosmos. Bon, quand on dit « très large » ici, cela signifie que la sonde pourra observer 3 600 degrés carrés, soit moins d’un dixième de la sphère céleste. Mais un dixième en une passe, c’est en fait énorme, au point qu’en un peu plus de trois orbites autour de la terre, Einstein aura pu observer la totalité de l’univers (visible à partir de la Terre). Les scientifiques récolteront les données de la sonde durant trois ans, soit la durée totale de la mission.

Einstein décollera vers l’espace au mois de janvier prochain grâce à une fusée Longue Marche. Cette dernière s’élancera depuis le centre de lancement de satellites de Xichang, en Chine donc.