Netflix Premium : Free annonce une hausse de prix pour les abonnés Freebox Delta

La hausse de prix récente de Netflix va également se répercuter pour les abonnés Freebox. Free annonce en effet que ce sera une réalité dès février 2024 pour ceux qui ont une Freebox Delta.

Dans un e-mail envoyé aux clients de Freebox Delta, Free indique :

Free décide donc de ne pas absorber la hausse de prix de Netflix. Pour rappel, les nouveaux tarifs du service de streaming sont :

Pourquoi cette hausse, au fait ? Netflix a déclaré :

Bien que nous ayons principalement mis en pause les augmentations de prix lors du déploiement du partage des frais, notre approche générale reste la même : une gamme de prix et d’abonnements pour répondre à un large éventail de besoins, et au fur et à mesure que nous apportons plus de valeur à nos membres, nous leur demandons occasionnellement de payer un peu plus.