« Noël est dans 4 dodos » comme pourraient le dire les bambins impatients. Et en 4 jours, Amazon peut encore faire des miracles. Voici donc notre liste d’idées cadeaux branchés geeks, avec bien sûr des produits qui sont livrables jusqu’au jour du réveillon !

On commence la liste avec un jeu de société, parce que le jeu de société c’est un cadeau idéal pour rassembler autour d’une table, et encore plus bien sûr le soir de Noël. La sensation du moment c’est Trio, un jeu de déduction et de mémoire particulièrement addictif qui a le mérite de proposer des cartes superbement illustrées et un prix canon. 12 euros sur Amazon, et la garantie de passer une bonne soirée familiale, ça ne se refuse vraiment pas.

Le soir de Noël c’est aussi le moment de l’année où l’on bombarde de photos toute la petite famille, le chien et les poissons rouges (qui ont droit à une double ration de chips pour l’occasion). Et si pour changer, ces photos avaient un cachet un petit peu différents cette fois, et si il était même possible de tenir ces photos entre ses mains, comme cela se faisait encore du temps du Polaroïd ? Cela tombe bien, le Polaroid Now Gen 2 permet de faire de vraies photos « physiques », et en plus, le boitier bicolore est absolument superbe (et nous fait sombrer dans une douce nostalgie). 99 euros sur Amazon, à quoi il faudra tout de même rajouter un lot de films Polaroïd couleurs.

Noël est la soirée des enfants, mais cela ne signifie pas pour autant que les jouets les plus geeks concernent uniquement les très grands enfants que sont les adultes (enfin, certains adultes). Parce que vous voulez vraiment faire plaisir à votre petit neveu/nièce ou votre fiston/fifille, on ne saurait trop vous conseiller de choisir le Tyrannosaurus Rex tiré du film Jurassic World. Presqu’entièrement animé, poussant des cris à la demande, doté d’une carte à puce et équipé en sus de son casque cybermachin, cette bestiole « badass » aura vraiment fière allure sous le sapin. 36 euros sur Amazon.

La passion du jeu vidéo, cela se soigne avec du bon matériel. que diriez vous d’un casque Corsair VOID ELITE Wireless Casque de Gaming (son surround 7.1 Virtuel, Sans-fil 2,4 GHz à faible latence, 12 mètres Portée, Customisable Éclairage RGB avec PC, compatibilité PS4. Oui, c’est la fiche descriptive du produit, mais en même temps, on ne voit pas trop quoi rajouter. Ah si, il a vraiment du style. 79 euros (prix flash) sur Amazon.

Il y a souvent un truc qui manque lors des soirées pleines de cadeaux : les piles. Alors là, on ne va pas passer pas 4 chemins et vous proposer les meilleures piles rechargeables du marché et sans doute aussi de l’univers (votre serviteur les utilise aussi , vous pouvez y aller). Les piles Eneloop Pro de chez Panasonic sont absolument fantastiques. Elles tiennent la charge longtemps (2500 mAh tout de même), et ne se déchargent pas rapidement lorsque l’appareil n’est pas utilisé. Panasonic promet 5 fois plus d’autonomie qu’avec des piles alcalines. Une valeur sûre, à 25 euros le pack de 4 sur Amazon. N’oubliez pas non plus le chargeur adapté à ces piles, ici vendu justement à 46 euros avec un pack de 4 piles.