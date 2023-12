Sea of Stars : 4 millions de téléchargements pour le RPG rétro-pixel… et une sale polémique

Superbe RPG rétro-pixels dans la veine des grands classiques du JRPG des années 80-90, Sea of Stars fait un quasi sans faute, entre une DA absolument irrésistible (et moins rétro qu’il n’y parait de prime abord), un gameplay classique mais très efficace, une histoire prenante et des personnages (gentils comment vilains) auxquels on s’attache rapidement. Cette création du studio Sabotage a réalisé l’un des casses de l’année dans le secteur du JV : le studio annonce en effet que son RPG a séduit 4 millions de joueurs. Dans ces joueurs, il y a forcément beaucoup d’abonnés PlayStation Plus et Xbox Game Pass puisque le titre était disponible « day one » sur ces deux plateformes (aussi sur PC et Switch), mais au final, peu importe : Sea of Stars a été l’un des plus gros succès de 2023, et aurait bien mérité, comme tant d’autres titres indés de cette année de figurer dans la liste des Goty des derniers Game Awards (d’ailleurs de plus en plus conservateurs et pro-AAA, jusqu’au ridicule).



Malheureusement, cette réussite éclatante est ternie par une polémique assez triste : le youtubeur Jirard Khalil, dit « The Completionist », considéré comme un proche du studio Sabotage, est accusé d’escroquerie par le speedrunner Karl Jobst et le youtubeur de la chaine SomeOrdinaryGamers. Après une enquête fouillée, ces derniers ont démontré que The Completionist avait organisé des streams caritatifs (les IndieLand)… sans jamais rien reverser à des associations ! Problème, le studio Sabotage a lui-même participé à l’un de ces streams il y a deux ans. Depuis ces révélations, Sabotage a affirmé ne rien savoir des activités illicites de Jirard Khalil et confirme que The Completionist n’est plus un partenaire du studio.