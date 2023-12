Wizards of the Coast bannit l’IA pour les illustrations de Magic: The Gathering

L’éditeur Wizards of the Coast clôt le débat et tente aussi d’éteindre définitivement la polémique qui avait suivi les aveux d’un artiste-infographiste. Ce dernier avait en effet avoué s’être servi d’outils d’IA générative pour finaliser certaines des illustrations dont il avait la charge pour le livre Glory of the Giants (D&D). Wizards of the Coast avait alors interdit l’usage de toute forme IA pour la marque Donjons et Dragons, une interdiction qui s’étend désormais au très lucratif jeu de cartes à collectionner Magic: The Gathering.

« Depuis 30 ans, Magic : The Gathering s’appuie sur l’innovation, l’ingéniosité et le travail acharné de personnes talentueuses qui sculptent un jeu magnifique et créatif. Cela ne change pas », déclare l’éditeur dans un communiqué « Nos directives internes restent les mêmes en ce qui concerne les outils d’intelligence artificielle : nous exigeons que les artistes, écrivains et créatifs contribuant au Magic TCG s’abstiennent d’utiliser des outils génératifs d’IA pour créer des produits Magic finaux. Nous travaillons avec certains des artistes et créatifs les plus talentueux au monde, et nous pensons que ce sont ces personnes qui font la grandeur de Magic. »

Le diable étant dans les détails, on notera que Wizards of the Coast interdit l’IA pour les illustrations finales, celles qui seront effectivement apposées sur les cartes du jeu. En d’autres termes, rien d’interdirait à priori d’utiliser l’IA pour des travaux préparatoires, ou tout simplement pour avoir l’idée générale d’une illustration. Le positionnement de l’éditeur (qui appartient au groupe Hasbro) est en tout cas une première dans le secteur des jeux de cartes à collectionner, et met un terme aux supputations qui avaient suivi l’énorme vague de licenciement en cours chez Hasbro. On le sait désormais, l’IA générative n’est pas la cause de ce vaste plan social.