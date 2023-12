Pico aurait annulé le Pico 5 et préfèrerait concurrencer l’Apple Vision Pro

Meta dominera désormais tout seul le marché de la VR/AR pour le grand public. Si l’on en croit en effet les bonnes sources de The Information, Pico Interactive, une division de l’éditeur chinois ByteDance (à qui l’on doit TikTok), aurait pris la décision d’annuler le développement du Pico 5, qui s’annonçait comme le futur concurrent du Meta Quest 3. Pico Interactive préfèrerait désormais se tourner vers le marché ultra premium (et à plus forte marge) en allant titiller les plates bandes de l’Apple Vision Pro, dont le lancement commercial devrait démarrer d’ici quelques semaines à peine. Les ventes moyennes du Pico 4 expliqueraient en grande partie cette volte-face.

Il n’est pas certain que ce revirement stratégique aboutisse à un résultat gagnant pour Pico dans la mesure où ByteDance est loin de disposer des moyens financiers et de la force de frappe marketing d’Apple, sans compter que sur le marché du casque XR à destination des professionnels, Varjo règne aujourd’hui en maitre. Il se murmure aussi que Samsung pourrait débarquer sur le marché du casque XR haut de gamme (en partenariat avec Qualcomm et Google), ce qui signifie que la concurrence sur ce segment sera sans doute plus forte que sur le marché grand public.

Le Pico 4 restera donc la dernière itération de la gamme Pico « for the rest of us ». Le casque dispose de 75% de la librairie d’apps du Quest, et ses lentilles pancake lui assurent une excellente qualité d’affichage.

Le Pico 4 (avec 256 Go) est disponible sur Amazon au prix de 444 euros.