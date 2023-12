Starlink ouvre les ventes de la troisième génération de paraboles, sans invitations (oui mais…)

Starlink ouvre enfin les ventes, pour ses seuls clients américains, de sa troisième génération de paraboles de réception satellites, une parabole totalement plate, sans moteurs auto-rotatifs, et munie d’une simple béquille. Cette fois, il ne faut plus d’invitations (les tous premiers modèles ont été livrés à un petit groupe de clients « premium »), et le tarif reste identique à celui du modèle actuel (de seconde génération), soit 599 dollars.

Il y a toutefois un gros hic soulevé déjà par plusieurs clients Starlink : la nouvelle parabole ne peut en effet être achetée que si l’on dispose d’un abonnement « Roam », qui permet d’utiliser l’antenne à plusieurs endroits différents. Cet abonnement spécifique revient à 150 dollars par mois, bien plus cher donc que le tarif « Résidentiel » qui coûte 90 ou 120 dollars selon l’emplacement. Les clients de l’abonnement « Business » peuvent aussi se procurer la nouvelle parabole, et le tarif est encore plus élevé, soit 250 dollars/mois (à minima).

L’antenne compacte est pour l’instant réservée au marché américain : « Le kit standard Starlink sera disponible pour d’autres plans de service et marchés au fil du temps. Nous n’avons pas de dates estimées à fournir pour le moment », précise la page assistance de Starlink. On ne sait pas non plus si la nouvelle parabole offrira des performances supérieures à l’actuel modèle, un point d’information pourtant important dans la perspective d’un changement de parabole, aucune remise n’étant appliquée pour les abonnés actuels de Starlink.