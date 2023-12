SFR active son réseau 5G SA (la « vraie 5G ») et l’utilise en conditions réelles

SFR annonce avoir activé son réseau 5G SA (Standalone Access). C’est lui qui permettra d’avoir la « vraie 5G » avec les débits importants. Le réseau existant a encore des bases de 4G.

Test en conditions réelles pour la 5G SA de SFR

À l’occasion du match de football Lille – Klaksvík au stade Pierre Mauroy de Lille, SFR a réalisé pour la première fois dans des conditions réelles un service de « slicing » 5G SA pour les médias d’Altice France, RMC Sport et BFM Grand Lille.

Dans un communiqué, SFR indique que les équipes de RMC Sport et de BFM Grand Lille ont couvert la rencontre Lille – Klaksvík en direct depuis le stade à travers leurs reportages et émissions en utilisant leur solution professionnelle Aviwest désormais compatible avec la 5G SA. Les différentes antennes ont été retransmises en temps réel en 5G de bout en bout sans aucune altération, en condition de fortes sollicitations radio.

Concrètement, SFR s’appuie sur son nouveau cœur de réseau 5G SA déployé par Nokia et mis en service à cette occasion, ainsi que sur l’infrastructure télécom du stade de Lille dont il a la charge, et mis à disposition de l’ensemble des opérateurs.

Le slicing 5G SA consiste à dédier des ressources spécifiques. Chaque « slice » peut donc être isolé des autres, et géré de manière indépendante. Cette nouvelle architecture permet d’améliorer la qualité de service en fonction des besoins spécifiques, et par exemple optimiser l’utilisation des fréquences pour des usages stratégiques, en temps réel. C’est précisément le cas pour produire des émissions en direct lors de manifestations d’envergure, très fréquentées, comme un match de football.

Une disponibilité pour tous en 2024

Par ailleurs, SFR a réalisé à Lille une première connexion 5G SA avec un smartphone grand public compatible. Cela préfigure l’évolution à moyen terme pour le grand public du réseau 5G actuel vers le réseau 5G SA.

Quand le grand public pourra-t-il profiter de la 5G SA de SFR ? L’opérateur ne donne pas de date. Mais chez Orange, il est question d’un lancement pour 2024. On peut donc imaginer que SFR, Free Mobile et Bouygues Telecom se lanceront plus ou moins au même moment.