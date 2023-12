Orange va lancer sa 5G+ dans le courant de 2024

Orange va améliorer les débits en proposant la 5G+, à savoir la 5G Standalone (SA), en 2024. L’opérateur en profite aussi pour reconnaître des erreurs avec sa commutation actuelle.

5G plus rapide en 2024

Avant toute chose, il faut savoir que la 5G existante s’appuie en réalité sur un cœur de réseau 4G. Toutes les possibilités ne sont donc pas exploitées. C’est là qu’intervient la 5G SA qui permet d’avoir de bien meilleurs débits et une latence réduite. C’est possible parce qu’il est réellement question de 5G ici.

« Avec la 5G SA, c’est le cerveau qu’on upgrade. On peut garantir des spécificités techniques, avec de la latence très très faible », explique Bruno Zerbib, directeur de la technologie et de l’innovation chez Orange, à Numerama. « Au lieu de parler de la 5G SA, on va plutôt parler de cas d’usage. La 5G SA va être déployée de plusieurs façons, on va commencer par le B2B. On peut offrir des garanties aux industriels », a-t-il ajouté.

Quel sera le nom ? Utiliser 5G SA avec les clients pourraient un peu porter à confusion parce que le grand public ne sait pas à quoi correspondent les deux lettres. 5G+ donc ? « Elle ne s’appellera pas forcément 5G+, d’un point de vue du consommateur », dit Bruno Zerbib. Cela étant dit, Orange utilise déjà l’appellation 5G+ dans d’autres pays et pourrait donc bien la choisir en France. Surtout qu’il y a déjà eu la 3G+ et la 4G+, ce qui permet aux consommateurs d’avoir des repères et de comprendre qu’il s’agit d’une amélioration.

Une mauvaise communication

Dans la foulée, le cadre d’Orange reconnaît que l’opérateur a eu une mauvaise communication avec le réseau existant. « Il y a eu un vrai backlash autour de la 5G. Les gens se sont dit qu’ils avaient assez de bande passante avec la 4G. Il y a plein de dimensions avec la 5G qui ont été mal comprises », explique-t-il. « La 5G, c’est un échec de communication », dit-il.

Un élément est qu’Orange a d’abord essayé de vendre la 5G comme un produit premium et donc uniquement disponible avec ses forfaits les plus chers. Il a fallu attendre un long moment avant que ce soit disponible chez Sosh. L’histoire ne va visiblement pas se répéter avec la 5G+ (SA).