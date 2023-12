Microsoft Office devient disponible sur les casques Meta Quest

C’est Noël avant l’heure pour les propriétaires d’un casque Meta Quest, avec plusieurs nouveautés qui arrivent. Cette semaine, ils ont eu le droit au Xbox Cloud Gaming. Aujourd’hui, il est question de Microsoft Office.

Word, Excel et PowerPoint sur les casques Meta Quest

Il est nécessaire d’avoir un compte Microsoft et l’un des quatre casques Meta Quest disponibles. Cela inclut l’Oculus Quest original, le Meta Quest 2, le Meta Quest Pro et le Meta Quest 3. Il suffit ensuite de télécharger les applications Word, Excel et PowerPoint sur le Meta Store. Chacune d’entre elles n’est pas lourde : environ 1,3 Mo.

Une fois les applications installées, il suffit de se connecter avec son compte Microsoft sur une seule d’entre elles pour être ensuite automatiquement connecté sur les autres.

Microsoft a fait en sorte que sa suite bureautique soit très légère car les trois applications fonctionnent en réalité grâce au cloud. Cela permet de maintenir des performances élevées sur les casques Quest et de passer rapidement d’une application à l’autre en appuyant sur les icônes de la barre de menu universelle située en bas de l’interface utilisateur.

Voici une démonstration en vidéo de Microsoft Office sur les casques Meta Quest :

Pour rappel, Meta et Microsoft avaient annoncé un partenariat en octobre 2022 pour proposer Office, Azure et Windows 11 sur les casques Quest. Plusieurs applications ont déjà vu le jour et d’autres arriveront plus tard.