Le Meta Quest Pro est officiel : des specs un peu en deçà des rumeurs, un prix élevé et un partenariat avec Microsoft

Meta vient de présenter le Meta Quest Pro, et il y a du bon et du moins bon au menu. Le design était déjà connu (merci les leaks), et l’on se retrouve donc avec un casque tout de noir vêtu et plus compact que le Meta Quest 2 grâce à l’emploi de lentilles pancake. Point très étonnant pour un casque XR proposé en précommande, Meta ne précise pas la résolution de la dalle LCD, ni durant la conférence ni sur la fiche officielle de specs sur le site, mais il est facilement possible de déduire que la résolution du Quest Pro sera inférieure à celle du Pico 4. Meta annonce en effet une augmentation de la densité (ppp) de 37% par rapport au Meta Quest 2, et sachant que la densité de pixels du Quest 2 est de 700 ppp contre 1200 ppp pour le Pico 4, cela ne suffit donc pas à faire mieux qu’un casque pourtant proposé à un tarif 3 fois inférieur. Quant au FoV, Meta se montre tout aussi peu dissert… (snif…).

L’IPD (écart interpupillaire) est cette fois-ci progressif, mais pas automatique comme cela avait été annoncé par les rumeurs. Pas d’eye tracking (et donc pas de rendu fovéal), mais le face tracking est présent via des caméras situées à l’intérieur et sur la bordure inférieure du casque. Les deux caméras en façade (pour la réalité mixte/AR) ne sont pas une surprise – là encore les leaks avaient vendu la mèche – et l’on se retrouve donc avec un rendu passthrough couleur et haut résolution (mais pas un mot sur la résolution). Pas d’infos non plus sur le poids du casque (les manettes pèsent 160 grammes) ce qui, one more time, est pour le moins étrange.

Le processeur du Meta Quest Pro est le nouveau Snapdragon XR2+ et Meta annonce un gain de puissance de 50% par rapport au Quest 2. Cette information ne rassure pas tout à fait dans la mesure où le XR2 du Quest 2 était bridé à 60% de sa capacité. Est-ce à dire que l’on ne disposera que de l’équivalent de la puissance de calcul du XR2 en full fréquence d’horloge, le XR2+ étant surtout utilisé pour sa meilleure efficience énergétique ?

Les manettes (sans arceaux et équipées de 3 caméras chacune) embarquent un processeur Snapdragon 662 pour les mouvements à 360°. Ces dernières intègrent aussi le tactile TruTouch et un moteur de vibration plus précis (plage de fréquence étendue). Le casque intègre aussi 10 capteurs VR/MR, 256 Go de capacité de stockage, 12 Go de RAM ainsi que le WiFi 6E. L’autonomie du Meta Quest Pro est annoncée entre 1 et 2 heures, ce qui est loin d’être la panacée.

Au niveau du système et des services embarqués, Meta a été cette fois beaucoup plus convaincant, avec la présentation d’outils adaptés pour la création d’objets VR/AR destinés au Métavers Horizon World, et surtout l’annonce d’un énorme partenariat avec Microsoft qui va se traduire par l’intégration de l’application Microsoft Team et le support d’Azure.

Le Meta Quest Pro et sa borne de recharge sans fil sont proposés en précommande sur le site de Meta au prix de 1800 euros (et les caches de côté sont à 70 euros, il n’y a pas de petits profits). Plutôt très cher tout de même pour un casque qui, sur le papier, ne propose pas forcément une fiche technique aussi ébouriffante que cela…