Comme Spotify, Deezer critique la taxe streaming de la France

Deezer est du même avis que Spotify concernant la taxe française de 2024 qui visera les services de streaming pour la musique. Une hausse de prix de l’abonnement n’est pas exclue.

La taxe streaming dérange Deezer

« Nous sommes déçus par la décision qui a été prise. C’est le pire scénario pour l’industrie musicale et plus particulièrement pour les pure-players », a déclaré Stéphane Rougeot, le directeur général adjoint de Deezer, auprès de BFMTV. Il estime que cette taxe streaming, qui doit contribuer au financement du Centre national de la musique (CNM), est en soi une initiative « juste », mais elle aurait dû être amenée de « manière différente ». « Nous avions proposé une contribution volontaire, mais l’idée n’a apparemment pas été retenue. C’est dommage que le gouvernement ne l’adopte pas », ajoute le dirigeant.

Il fait savoir que cette taxe va beaucoup plus toucher Deezer que les autres services comme Spotify et Apple Music parce que la France représente 60% du chiffre d’affaires de Deezer. « C’est pour cela que cette décision a un impact disproportionné à notre échelle. Elle nous affecte plus que les autres », déclare Stéphane Rougeot.

Qu’en sera-t-il du prix de l’abonnement, va-t-il augmenter ? Deezer n’a pas encore pris une décision sur le sujet, bien que ce ne soit pas exclu. « C’est trop tôt pour donner un verdict mais une chose est sûre, on ne peut pas la répercuter sur les ayants droit ». Il ajoute : « La difficulté que nous rencontrons au niveau des prix, c’est qu’ils ont déjà augmenté en septembre. Nous sommes désormais plus chers, d’un euro, que les autres services de streaming ».

La taxe visera le chiffre d’affaires des services de streaming en France. Il s’agira d’un taux unique.