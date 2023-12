Boston Dynamics signe un deal avec la firme derrière les animatroniques des attractions Avatar et Jurassic Park

L’information est surprenante : Boston Dynamics, considéré comme le roi de la robotique mécanique grâce à ses robots Atlas et Spot, qui appartient aujourd’hui au groupe sud-coréen Hyundai, vient de signer un deal avec la société de divertissement Neon ! Et Neon, ce n’est pas n’importe qui puisque l’on doit à cette entreprise singapourienne la fabrication des animatroniques d’attractions de parcs à thème comme Avatar, Marvel, Harry Potter ou Jurassic Park ! En fait ce n’est pas Neon qui est directement responsable de ces animatroniques, mais sa filiale Animax Design.

Même si rien n’an encore été officialisé, on peut facilement imaginer que certaines mécaniques sophistiquées des robots de Boston Dynamics pourraient bien se retrouver dans les automates tout aussi sophistiqués d’Animax Design. On en saura sans doute très bientôt puisque l’accord « devrait culminer avec une révélation fin 2024 qui motivera, inspirera et éblouira le public » selon le communiqué conjoint des deux entreprises.

Ce visage est celui d’un animatronique développé pour le parc Disney par Animax Design

Le mystère autour de cette collaboration n’aura pas tenu trop longtemps. Marc Theermann, directeur de la stratégie de Boston Dynamics, lâche presque tout ce qu’il y a à savoir : « Nous sommes ravis de la collaboration avec Neon et Animax pour le développement de robots de divertissement entièrement autonomes« , déclare Theermann dans un communiqué. « Ces créatures exceptionnellement interactives sont prêtes à captiver les consommateurs grâce à des attractions nouvelles et passionnantes. En unissant nos forces avec Neon, un pionnier de la narration immersive, nous combinons notre technologie de pointe avec leur expertise en matière de narration enchanteresse. »