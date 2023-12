Spider-Man 2 (PS5) : Insomniac reporte le New Game+ à 2024

Le New Game+, c’est un peu le nouveau Legacy des jeux vidéo modernes, qui étend le plaisir de jeu (et la durée de vie du titre) au delà de la fin de la trame principale , comme un mode campagne épisodique directement inclus dans le jeu. Starfield est l’un des titres qui exploite le mieux ce gros bonus, et le banger 2023 de la PS5, Spider-Man 2, devait lui aussi avoir droit à son New Game+ avant la fin de l’année.Malheureusement pour les amateurs de Spider, Insomniac Games vient d’annoncer le report du New Game+ au début de l’année 2024, et il en va de même concernant l’ajout de l’audio description et de « bien plus encore… ». Si le « plus encore… » laisse l’espoir de nouveaux scénarios (comme cela avait été le cas pour le premier Spider-Man d’Insomniac), les joueurs devront donc prendre leur mal en patience et relancer le jeu à partir du début s’ils veulent faire durer le plaisir (pour info, Spider-Man 2 n’a pas de modes missions permettant de refaire à volonté telle ou telle grosse étape du jeu, à moins de relancer certaines sauvegardes).

Ce report a t-il quelque chose à voir avec le récent piratage du studio et l’énorme leak qui a suivi (avec notamment la publication des premières images de Wolverine) ? Nous en doutons beaucoup, et il est beaucoup plus probable que Wolverine occupe déjà une grosse part des activités du studio, ce qui laisse peut-être un peu moins de temps et de ressources pour l’ajout du New Game+ dans Spidey 2.

