La FCC refuse à Starlink une subvention de 900 millions de dollars pour désenclaver les zones rurales américaines

La FCC (Federal Commission of Communication) vient de refuser que Starlink, une filiale de SpaceX, reçoive une subvention de 886 millions de dollars du Fonds de service universel afin d’étendre le service haut débit par satellite dans les zones rurales. Ce financement fait partie du programme Rural Digital Opportunity Fund (RDOF), qui vise justement à désenclaver les zones rurales américaines les plus isolées, souvent très mal desservies en haut débit.

La FCC a déclaré que Starlink n’avait pas réussi à démontrer sa capacité à fournir le service promis et que l’attribution de la subvention à l’entreprise d’Elon Musk ne serait pas l’utilisation la plus efficace des montants limités du Fonds de service universel. Cette décision n’est pas une première, elle fait même écho au rejet l’an dernier, et par la FCC là encore, de la même demande de subvention (ce qui avait conduit Starlink à faire appel).

SpaceX, la société mère de Starlink, a pourtant remporté l’appel d’offres pour déployer l’Internet haut débit sur près de 643 000 sites dans 35 États, un déploiement qui devrait être financé par le RDOF. La décision de la FCC a de quoi surprendre les observateurs tant le déploiement du haut débit via Starlink ne pose strictement aucun soucis d’ordre technique. Joe Biden avait pourtant promis d’apporter le haut débit partout aux Etats-Unis, mais de fait, les montants alloués à ce désenclavement ont été largement revus à la baisse depuis le début de son mandat tandis que certaines décisions d’instances fédérales ou gouvernementales semblent relever avant tout de la posture idéologique contre les grands groupes de la tech (à l’instar du procès intenté à Microsoft par la FTC dans le cadre du rachat d’Activision Blizzard King).