Brainoware : des chercheurs mettent au point un bio-ordinateur… composé en partie de tissu cérébral !

C’est une découverte digne d’un film de science fiction, et pourtant cette dernière a bien été publiée dans le très sérieux Nature Electronics : des chercheurs de l’Université de Pise (Italie) ont en effet réalisé l’impensable en créant un « bioordinateur hybride » baptisé Brainoware qui combine du tissu cérébral humain cultivé en laboratoire – en particulier des « mini-cerveaux » remplis de neurones dérivés de cellules souches – avec des circuits électroniques conventionnels et… de l’IA ! Positionné sur une plaque avec des milliers d’électrodes, Brainoware peut ainsi connecter l’organoïde cérébral aux circuits électroniques qui capturent les informations par le biais des impulsions électriques.

Le système est pour l’instant basique dans ses applications, mais Brainoware démontrerait déjà une certaine capacité à apprendre et à communiquer. Les chercheurs ont même formé Brainoware, via l’IA, à reconnaître les voix humaines avec une précision de 78 %, la source audio étant traduite en signaux électriques transmis à l’organoïde. Pour l’instant, Brainoware est surtout considéré comme un « proof of concept « , mais cette expérience à la Frankenstein représente tout de même une étape vers des applications potentiellement révolutionnaire dans le secteur de l’ « informatique biologique ».

A terme (dans un futur lointain) Brainoware pourrait aider à étudier les troubles neurologiques comme la maladie d’Alzheimer, en offrant un modèle unique du centre de contrôle du cerveau humain. Il reste cependant quelques obstacles à franchir, notamment tout ce qui concerne le maintien de la viabilité des organoïdes.