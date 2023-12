Olvid, la messagerie imposée aux ministres, se défend de toute faille de securité

Olvid, la messagerie française imposée depuis peu aux ministres, s’est défendue de toute faille de sécurité. Cela fait suite à des mises en cause relatives notamment à son recours aux serveurs d’Amazon (AWS).

Pas de faille selon le PDG

« Olvid ne crée aucun annuaire centralisé de ses utilisateurs, ne collecte pas leurs adresses IP ni leurs données de connexion, et tout est chiffré de bout en bout avec des algorithmes de chiffrement du plus haut niveau de sécurité », a fait valoir son PDG et cofondateur Thomas Baignères, auprès de l’AFP.

L’Informé et le Canard Enchaîné reprochent à Olvid de faire héberger son serveur de distribution des messages sur Amazon Web Services (AWS), filiale d’Amazon, donc soumise aux lois extraterritoriales américaines qui permettent en principe aux autorités américaines de les réclamer.

« Le fait qu’il s’agisse de serveurs d’AWS n’est pas important en termes de sécurité, car il s’agit de données cryptées, avec un chiffrement du niveau secret défense. Dire que ce chiffrement pourrait un jour être percé relève du conspirationnisme, car si c’était le cas, il n’y aura plus rien de sécurisé sur Internet, ni transaction financière, ni aucune autre », s’est agacé Thomas Baignères.

Olvid, détenue par des cofondateurs français, est la seule messagerie dont la sécurité est certifiée par l’Anssi (Agence nationale de sécurité des systèmes d’information). La Première ministre Elisabeth Born a demandé fin novembre aux ministres et à leurs cabinets de remplacer les messageries classiques, comme WhatsApp, Telegram ou Signal, par Olvid, jusque-là inconnue du grand public, que le gouvernement considère comme plus sûre.

Ce choix n’a d’ailleurs pas plu à Signal, étant donné que la Première ministre a suggéré qu’il existait des failles de sécurité chez les applications de messagerie populaire. « Si vous voulez avoir recours à une application française, faites-le ! Mais ne répandez pas de fausses informations en route », avait déclaré Meredith Whittaker, présidente de Signal.