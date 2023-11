Les ministres français ont pour consigne de désinstaller WhatsApp, Telegram et Signal

La Première ministre Élisabeth Borne prévient les ministres et autres membres du gouvernement : ils doivent désinstaller WhatsApp, Telegram et Signal avant le 8 décembre 2023, date à laquelle ils devront utiliser l’application de messagerie française Olvid.

Les ministres doivent se séparer des messageries populaires

« Les principales applications de messagerie instantanée grand public occupent une place grandissante dans nos communications du quotidien. Toutefois, ces outils numériques ne sont pas dénués de failles de sécurité et ne permettent ainsi pas d’assurer la sécurité des conversations et des informations partagées par leur intermédiaire », indique la circulaire signée par Élisabeth Borne et relayée par Le Point. Cela concerne les ministres, secrétaires d’État, directeurs de cabinet et membres des cabinets.

« Afin de contrer les menaces qui découlent de l’utilisation de ces applications, la société française Olvid a développé une messagerie instantanée qui garantit la protection des données de ses utilisateurs grâce à un annuaire décentralisé et un chiffrement des messages de bout en bout, tout en conservant les mêmes fonctionnalités que les applications actuelles », poursuit la circulaire.

Les ministres devront donc utiliser Olvid, une application française, et arrêter avec WhatsApp, Telegram et Signal. Olvid est similaire à WhatsApp, avec un chiffrement de bout en bout. Autrement dit, personne ne peut intercepter les messages qui sont échangés, que ce soit la société qui développe l’application ou une autre entité. La différence principale d’Olvid est que les métadonnées sont chiffrées, ce qui n’est pas le cas avec la messagerie appartenant à Meta. Les métadonnées peuvent inclure des informations comme l’heure des messages (mais pas le contenu).

Une certification nécessaire

Olvid a reçu une certification de sécurité de premier niveau de l’Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information). En comparaison, WhatsApp, Telegram et Signal n’ont pas obtenu la certification.

Pour obtenir ce certificat, le code source de l’application a été examiné par plusieurs experts spécialisés dans les tests d’intrusion agréés par l’Anssi. Ces derniers ont multiplié les attaques actives durant 35 jours sans trouver de faille. Olvid a publié sur son site ces rapports techniques d’évaluation.

Si besoin, les ministres peuvent se tourner vers une autre application française. Il s’agit de Tchap, développée il y a trois ans pour les fonctionnaires français. Mais la Première ministre semble aujourd’hui surtout mettre l’accent sur Olvid.