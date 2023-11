Cyberattaque : l’Anssi ouvre une nouvelle agence en France

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), qui se veut le service français luttant contre les cyberattaques, a inauguré aujourd’hui son antenne à Rennes qui sera notamment chargée de développer ses moyens de détection des menaces.

Nouveaux bureaux à Rennes pour l’Anssi

Ce bâtiment de quatre étages situé dans l’ouest de Rennes est le seul site de l’Anssi à être situé hors de la région parisienne et il a vocation à le rester. « On va y faire un peu tout ce que fait l’Anssi, avec un focus particulier sur les activités de détection et de supervision » qui bénéficieront de la présence de nombreux acteurs locaux, civils comme militaires avec certaines composantes du commandement de la cyberdéfense (Comcyber), a expliqué à la presse le directeur général de l’agence, Vincent Strubel.

Le site n’est pas une antenne à vocation régionale mais bien une extension de l’Anssi. « Il n’y a pas une Anssi bretonne et une Anssi parisienne mais une seule agence qui est répartie sur plusieurs sites. Je pense que nos équipes de détection seront à terme quasi exclusivement ici et nos équipes de réponse à incident seront plutôt à Paris parce qu’elles ont vocation à rayonner sur tout le territoire national », a poursuivi Vincent Strubel.

Plus d’une cinquantaine d’agents sur 600 au total travaillent déjà sur place et leur nombre doit atteindre 190 à l’été 2025.

Une importance pour la cybersécurité avant les JO 2024

Pour Stéphane Bouillon, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, le principal enjeu pour la France à court terme en matière de cyberdéfense porte sur les Jeux olympiques de Paris et l’Anssi en est un acteur clé.

« C’est vraiment le moment essentiel car si l’on rate celui-là, on aura démontré une vulnérabilité assez large sur d’autres services », fait-il savoir. « Ces JO sont l’illustration d’un défi plus large », l’industrialisation de la cybercriminalité « ces trois dernières années qui touche tout le monde de manière très visible, nos hôpitaux et nos collectivités », renchérit Vincent Strubel.

Pour Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique, « il faut faire prendre conscience à nos concitoyens de développer des gestes barrières pour éviter de tomber dans les pièges des cybercriminels ».