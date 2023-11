Signal assure que sa messagerie n’a pas de faille, contrairement à ce que suggère le gouvernement

Meredith Whittaker, présidente de la messagerie Signal, a accusé le gouvernement français de répandre de fausses informations en évoquant des failles de sécurité dans la plupart des applications de ce type, après avoir obligé les ministères d’utiliser désormais exclusivement l’application française Olvid.

Signal n’aime pas les affirmations du gouvernement français

« Je suis inquiète que la Première ministre française invoque des failles de sécurité dans Signal (et autres) pour justifier cette décision. Cette affirmation n’est étayée par aucune preuve et est dangereusement trompeuse, en particulier venant d’un gouvernement », a écrit Meredith Whittaker sur X (ex-Twitter). « Si vous voulez avoir recours à une application française, faites-le ! Mais ne répandez pas de fausses informations en route », se défend-elle.

Hier, nous avons appris que la Première ministre Elisabeth Borne a demandé aux membres du gouvernement et des cabinets ministériels d’installer l’application Olvid sur leurs téléphones en remplacement de WhatsApp, Signal et Telegram. L’objectif est de « renforcer la sécurité des échanges ». Les principales applications grand public « ne sont pas dénuées de faille de sécurité », affirme la Première ministre dans sa circulaire.

Signal est à l’origine une organisation à but non lucratif ayant donné naissance à la messagerie du même nom, qui a été recommandée par le lanceur d’alerte Edward Snowden. Avec plus de 40 millions d’utilisateurs réguliers selon les experts, Signal reste loin des 2 milliards d’inscrits sur WhatsApp. « Signal est audité de manière indépendante, en open source et notre protocole a été testé pendant plus de 10 ans », a poursuivi Meredith Whittaker.