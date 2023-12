Orange veut proposer sa fibre 10 Gb/s à 100% de ses clients d’ici 2026

Orange veut progresser avec la fibre XGS-PON, au point de la rendre disponible pour 100% de ses clients. L’opérateur annonce vouloir atteindre cet objectif en 2026.

La fibre 10 Gb/s pour tous en 2026… chez Orange

La fibre XGS-PON est en cours de déploiement sur les réseaux. Elle consiste à installer de nouvelles capacités sur les équipements de terminaison optique (« Optical Line Termination », OLT) déjà en place. Une mise à jour du matériel chez les clients est également requise, avec l’adoption d’une box compatible XGS-PON. « En France, nous devrions avoir 30% de clients éligibles au XGS-PON d’ici fin 2024 et nous visons 100% fin 2026 », précise Laurent Feurer, directeur marketing produits Telco chez Orange France. D’autres pays devraient bénéficier de cette évolution. Outre l’Espagne, Orange est en train de déployer le XGS-PON en Pologne, dans les cinq plus grandes villes du pays.

Pour ce qui est de la France, Free propose sa fibre 10G-EPON, et ce sur tout le territoire. Cela permet de délivrer jusqu’à 10 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 1,2 Gb/s en envoi (en théorie). Pour leur part, Orange, SFR et Bouygues Telecom se penchent le XGS-PON qui a l’avantage de proposer 10 Gb/s aussi bien en téléchargement qu’en envoi. Mais les réseaux sont en cours de déploiement, il faut donc patienter.

En l’état, Bouygues Telecom propose sa fibre XGS-PON à Paris et dans d’autres grandes métropoles. Pour SFR, il est question de millions de foyers. Pour sa part, Orange a commencé à proposer la fibre XGS-PON avec sa Livebox 7, disponible depuis peu.

Selon Orange, la fibre 10 Gb/s devrait satisfaire les utilisateurs les plus gourmands en bande passante, tels que « les télétravailleurs qui échangent des fichiers volumineux ou des vidéos, et les gamers téléchargeant des jeux dématérialisés ».