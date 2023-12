Emmanuel Macron critique la régulation de l’IA en Europe : « ce n’est pas une bonne idée »

Emmanuel Macron a critiqué l’accord trouvé la semaine dernière par l’Union européenne pour un encadrement inédit au niveau mondial de l’intelligence artificielle, estimant que ce n’était « pas une bonne idée » de vouloir « beaucoup plus réguler que les autres » pays.

Emmanuel Macron n’apprécie pas vraiment la régulation européenne pour l’IA

« Je demande à ce qu’on évalue de manière régulière cette réglementation. Et si on perd des leaders ou des pionniers à cause de ça, il faudra y revenir », a plaidé le président de la République lors d’un discours sur l’innovation à Toulouse.

L’Union européenne s’est accordée sur une législation inédite au niveau mondial pour réguler l’IA, après trois jours de négociations intenses entre les États membres et le Parlement européen. Ce texte, présenté comme « historique » par la Commission européenne, est censé favoriser l’innovation en Europe, tout en limitant les possibles dérives de ces technologies très avancées.

Évoquant cette réglementation européenne, Emmanuel Macron a salué le fait qu’elle vienne « consolider » le « modèle français de la régulation ». Mais « à mes yeux, je vous parle en toute franchise », elle « fait qu’on est le premier endroit au monde où, sur les modèles dits fondationnels d’IA, on va beaucoup plus réguler que les autres », a relevé le chef de l’État.

« Moi, je pense que ce n’est pas une bonne idée et je le dis en toute honnêteté. Donc il faudra l’évaluer », a-t-il ajouté, en expliquant que les Britanniques, les Chinois et les Américains, « eux, n’auront pas cette régulation ». « On peut décider de réguler beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que nos grands compétiteurs. Mais on régulera des choses qu’on ne produira plus ou qu’on n’inventera pas. Ce n’est jamais une bonne idée et donc il faut qu’on soit toujours à la bonne vitesse et en tout cas au bon rythme », a insisté Emmanuel Macron.