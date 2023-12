Le prochain jeu Zelda ne sera probablement pas une suite de Tears of the Kingdom, annonce Nintendo

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est la suite de Breath of the Wild. Mais doit-on s’attendre à ce que le prochain jeu de la franchise soit une suite de Tears of the Kingdom ? Nintendo fait savoir qu’il y a peu de chance.

Pas de suite directe pour Tears of the Kingdom

Lors d’une interview avec Game Informer, Eiji Aonuma, le producteur des jeux Zelda, a répondu à la question d’une éventuelle suite :

Ce serait la suite d’une suite, ce qui devient un peu fou quand on y pense ! Mais comme je l’ai déjà dit, avec Tears of the Kingdom, nous voulions nous appuyer sur le monde que nous avions créé avec Breath of the Wild et épuiser toutes les possibilités de ce que nous pouvions mettre dans ce monde. Je pense qu’il s’agit — pour utiliser un terme un peu particulier — d’une apothéose, ou de la forme finale de cette version de The Legend of Zelda. À cet égard, je ne pense pas que nous ferons une suite directe à un monde tel que celui que nous avons créé.

Sans surprise, il n’y a pas la moindre information concernant le prochain jeu Zelda. Après tout, Tears of the Kingdom est sorti au mois de mai sur Nintendo Switch. En comparaison, Breath of the Wild est arrivé en 2017. Il y a donc eu six ans entre les deux. À voir quand le prochain titre verra le jour.

Pour rappel, un film Zelda live-action a déjà été annoncé. Il sera produit et supervisé par Shigeru Miyamoto et Avi Arad d’Arad Production, et sera réalisé par Wes Ball. Il n’y a pas d’information sur le casting, l’histoire ou la date de sortie.