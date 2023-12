La CMA enquête sur la collaboration potentiellement anti-compétitive entre Microsoft et OpenAI

Malgré le feu vert donné au rachat d’Activision Blizzard King, la CMA n’en pas fini avec Microsoft. L’Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni a en effet ouvert une enquête afin de déterminer si la collaboration entre Microsoft et OpenAI constitue une » situation de fusion pertinente ». Cette décision intervient après les récents troubles survenus au sein de la direction d’OpenAI, le co-fondateur Sam Altman ayant été réintégré après un bref licenciement. Ce micmac inédit avait débouché sur un renforcement de la collaboration entre OpenAI et Microsoft.

Sam Altman, CEO d’OpenAI, et Satya Nadella, CEO de Microsoft

L’enquête de la CMA va examiner la nature exacte de ce partenariat, ce dernier se traduisant par une part très importante de Microsoft dans les actifs d’OpenAI (un peu moins de 50% des parts de la société), un siège d’observateur pour Microsoft au board d’OpenAI, sans oublier une collaboration logicielle intense qui conduit OpenAI à privilégier la plateforme Cloud Azure pour ses outils d’IA.

A noter que la « situation de fusion pertinente » est un terme réglementaire qui décrit une situation dans laquelle deux sociétés n’ont pas fusionné mais entretiennent néanmoins une relation étroite qui impacte la concurrence sur le marché. Dans un premier temps, la CMA va récolter un maximum d’informations et glaner les commentaires des concurrents et des deux sociétés concernées, une étape indispensable avant peut-être de passer à des accusations plus formelles de comportement antitrust dans le secteur de l’IA.