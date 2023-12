Grok, l’IA de xAI (Elon Musk), est disponible pour les abonnés Premium+ de X

Grok, l’IA (très) politiquement incorrecte d’xAI, est désormais disponible pour les abonnés Premium+ de X. Et bien évidemment, c’est Elon Musk lui-même qui s’est chargé de dévoiler l’information (sur X of course). Depuis sa présentation au mois de novembre dernier, Grok a surpris par sa capacité à répondre à peu près à toute les questions posées avec une certaine justesse informative… mais aussi avec des biais d’interprétation qui donnent parfois l’impression que l’IA a été formée avec les données de la frange la plus conservatrice (voire réactionnaire) de la société américaine. Grok est irrévérencieux (ce qui n’est pas un mal dans ce monde de plus en plus lisse), mais peut aussi sortir des vannes dignes d’un oncle bourré en fin de mariage et tient un discours hyper critique sur le courant « woke » en général (et pas uniquement sur les dérives de ce mouvement), une liberté de ton que revendique Elon Musk.

Grok is rolling out to 𝕏 Premium+ subscribers with the latest app release. Have fun! — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2023

Grok se « nourrirait » aussi en partie avec les posts publiés dans X, ce qui explique peut-être certains aspects « borderline » de l’IA, sachant que Musk a ouvert grand les vannes du réseau social à la droite américaine la plus dure, la plus « trumpiste » même, réhabilitant de nombreux comptes accusés de propager des discours de haine. Il n’en reste pas moins que Grok reste rarement sans réponses face aux questions les plus complexes, et ne semble pas répéter les erreurs grossières constatées alors du lancement initial de ChatGPT ou de Bard.