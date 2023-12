WhatsApp ajoute les messages vocaux qui s’effacent après une écoute

WhatsApp annonce la disponibilité des messages vocaux qui peuvent être écoutés une seule fois avant de s’effacer automatiquement. Cela peut être intéressant pour tous ceux qui veulent partager des informations sensibles.

WhatsApp indique :

Qu’il s’agisse de lire à haute voix vos coordonnées bancaires pour les envoyer à un ami ou de préparer une surprise, il est maintenant possible de partager des informations sensibles par messages vocaux en toute tranquillité. Dans un souci de cohérence avec les photos et les vidéos à vue unique, les messages vocaux à lecture unique seront clairement signalés par l’icône « vue unique » et ne pourront être écoutés qu’une seule fois.