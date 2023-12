IA : Meta lance un site web de génération d’images

Meta vient de lancer un nouveau site Web autonome de générateur d’images (via IA) baptisé « Imagine with Meta AI » et alimenté par son modèle de synthèse d’images Emu. Ce site Web permet aux utilisateurs de générer des images uniques basées sur des prompts textuels. Meta a formé le modèle Emu avec 1,1 milliard d’images visibles publiquement sur Facebook et Instagram, ce qui signifie que les utilisateurs qui ont partagé des images sur ces plateformes ont indirectement contribué à l’entraînement du modèle d’IA (oui, il faut bien lire les petits caractères) Même si Meta assure n’utiliser que des photos accessibles au public pour la formation, les utilisateurs peuvent toutefois préserver définitivement la confidentialité de leurs données en choisissant le mode privé pour leurs photos Instagram ou Facebook.

On note en outre que le modèle de génération d’image d’ « Imagine with Meta AI » était déjà disponible dans Instagram et WhatsApp. Les résultats d' »Imagine with Meta AI » sont sensiblement dans la même veine que ceux d’un Midjourney, même si ce dernier s’avère un poil plus performant dès qu’il s’agit de produire des images faussement photoréalistes.