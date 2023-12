AI Alliance : IBM et Meta créent une alliance pour des IA open source et « responsables »

La croissance rapide du secteur de l’IA et les préoccupations qui y sont désormais associées en matière de sécurité et de confidentialité des données privées ont incité les géants américains IBM et Meta à créer l’AI Alliance. Cette initiative vise à « favoriser une communauté ouverte et permettre aux développeurs et aux chercheurs d’accélérer l’innovation responsable dans le domaine de l’IA tout en garantissant la rigueur scientifique, la confiance, la sûreté, la sécurité, la diversité et la compétitivité économique. » L’AI Alliance se fixe en outre pour objectif d’augmenter sensiblement le nombre de modèles d’IA open source, une façon comme une autre de se positionner face aux poids lourds que sont OpenAI (ChatGPT) et Google (Bard, Gemini).

L’open source est un principe fondamental de l’AI Alliance, qui rappelle les avantages d’un développement transparent de l’IA. Nick Clegg, président des affaires mondiales chez Meta, déclare ainsi que le développement ouvert permettra à un plus grand nombre de personnes d’accéder aux avantages de l’IA, ce qui favorisera du même coup l’innovation secteur tout en transigeant pas sur la sécurité. L’AI Alliance prévoit aussi de créer un catalogue d’outils logiciels approuvés qui seront mis à disposition des développeurs.

Enfin, l’AI Alliance mettra sur pied des ressources pédagogiques destinées au public et aux décideurs politiques. Au delà d’IBM et de Meta, l’AI Alliance comprend 50 organisations et établissements d’enseignement dans le monde entier, tels qu’Intel, la NASA, la Cleveland Clinic et l’Université de Yale.