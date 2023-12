Google reporte à 2024 le lancement de son modèle d’IA Gemini

Google aurait retardé le lancement de son très attendu Gemini AI, conçu pour concurrencer le modèle de langage GPT-4 d’OpenAI. Initialement prévu pour la fin de l’année, le lancement de Gemini serait désormais programmée pour le mois de janvier 2024. Les équipes de Google auraient encore quelques difficultés à faire en sorte que l’IA gère correctement les requêtes dans une autre langue que l’anglais, ce qui aurait incité le CEO de Google Sundar Pichai à en reporter la sortie. Présenté lors de l’I/O 2023, Gemini est décrit comme un modèle fondamental doté de capacités multimodales impressionnantes. Il devrait gérer diverses applications en intégrant différents types de données, tels que des images et du texte, ce qui lui permettrait d’assurer des tâches nettement plus avancées que les modèles d’IA plus conventionnels.

Google souhaiterait aussi que son moteur Gemini apporte de nombreuses améliorations à ses IA existantes, notamment Bard, Google Assistant et Search. Malgré l’importance de ce nouveau moteur, Google se montre donc particulièrement prudent et ne souhaite pas précipiter l’introduction de son nouveau modèle, sachant que la première impression est souvent la plus importante et que l’objectif reste de faire aussi bien voire mieux que le GPT-4 d’OpenAI. Google peut d’autant plus peaufiner son bébé qu’ OpenAI a annoncé de son coté le report du lancement du GPT Store au début de l’année 2024. Pour rappel, le GPT Store permet aux utilisateurs de lister leurs GPT et possiblement de les monétiser.