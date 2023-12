Google vs Epic : Google est accusé d’avoir effacé de nombreux emails potentiellement compromettants

C’est l’un des moments forts du procès « Epic contre Google » actuellement supervisé par le juge James Donato, avec peut-être de lourdes conséquences pour l’avenir de la boutique d’applications Android. Le juge James Donato s’est en effet engagé à enquêter sur les disparitions massives de mails internes chez Google, et soupçonne désormais le géant américain d’avoir supprimé intentionnellement et systématiquement des éléments de preuves pouvant jouer contre lui lors du procès. « Je vais déterminer qui est responsable » a déclaré le juge, passablement irrité. Une enquête distincte du procès sera diligentée afin de faire toute la lumière sur cette disparition de documents jugée rarissime par plusieurs analystes juridiques américains.

Le juge Donato a aussi qualifié le comportement de Google d’« attaque frontale contre la juste administration de la justice ». Un témoignage a révélé que Google supprimait automatiquement les messages de discussion entre les employés, y compris les mails du CEO Sundar Pichai ! Ce dernier a reconnu à la barre ne pas avoir demandé à modifier le paramètre de suppression automatique des boites mails internes, et ce malgré les obligations légales de préserver ces mails (notamment pour le cas toujours possible d’investigations judiciaires).

Malgré ces manquements assez graves pour une entreprise du poids de Google, le juge Donato a in fine décidé de « laisser la main » au jury sur cette question de « preuves » potentiellement effacées. Ce sera donc aux membres du jury de décider si ces preuves manquantes auraient pu favoriser Epic Games et nuire à Google (si elles avaient été portées devant la cour). Le procès devrait se terminer le 11 décembre prochain avec les plaidoiries finales et les délibérations du jury.