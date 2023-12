Le groupe de glam rock Kiss passe aux avatars « holographiques »

Après 4 ans de l’harassante tournée « End of the Road », le groupe de glam rock Kiss a conclu vendredi 1er décembre ce qui pourrait être sa dernière tournée d’adieu avec un final spectaculaire au Madison Square Garden de New York. Alors qu’ils terminaient leur performance avec leur grand classique « Rock and Roll All Nite », Kiss a disparu dans un déluge de fumée et de pyrotechnie avant que les silhouettes des avatars 3D de Kiss n’apparaissent sur la scène et en plein coeur du public ! Paul Stanley, l’un des membres fondateurs du groupe, a alors proclamé : « Kiss army, ton amour – ton pouvoir – nous a rendus immortels. La nouvelle ère Kiss commence maintenant. Oh ouais ! » Les avatars faussement holographiques ont ensuite « interprété » une chanson du groupe dans une atmosphère futuriste. Le spectacle s’est réellement terminé avec les avatars placés sous le logo stylisé KISS et la légende « A NEW ERA BEGINS » (trad : « une nouvelle ère commence »).



Cette transition vers des avatars 3D n’est pas de la seule décision du groupe : Pophouse Entertainment, l’organisateur du spectacle, souhaite en effet organiser des concerts « immersifs alimentés par des avatars », avatars créés par la société d’effets spéciaux Industrial Light & Magic (plus communément appelé ILM). Pour rappel, Pophouse a déjà organisé les concerts des avatars du groupe ABBA, des shows technologiques qui rapporteraient chaque mois plusieurs millions de dollars.