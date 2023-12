Un système solaire à 6 planètes parfaitement synchronisées

Mercredi, les équipes de la NASA et de l’European Space Agency ont annoncé une trouvaille singulière. Les satellites de l’organisme américain ont découvert un système solaire à six planètes aux mouvements parfaitement synchronisés, ce qui signifie qu’elles n’ont probablement pas été influencées par des forces extérieures depuis leur création. Ce ballet cosmique se situe à 100 années lumières de chez nous, dans la constellation Coma Berenices. Les chercheurs espèrent y trouver une piste sur la formation des différents systèmes solaires de la Voie Lactée.

D’après Adrien Leleu, de l’Université de Genève, il s’agit là d’un référentiel en or pour effectuer des comparaisons avec nos systèmes connus. Ces planètes, deux à trois fois plus grosses que la Terre, mais à la densité plutôt proche de géantes gazeuses, ont une orbite entre 9 et 54 jours. Elles sont donc très proches de leur étoile, ce qui signifie une température conséquente.

Si elles suivent nos schémas connus, elles devraient contenir d’épaisses couches d’hydrogène enveloppant un coeur de roche, de métal ou de glace. Notons qu’on estime à seulement 1% le nombre de systèmes aussi synchronisés. Par exemple, la planète la plus proche de ce soleil effectue six orbites pendant la durée exacte d’une orbite de la plus éloignée. Ce qui est une chance inouïe. En effet, le moindre bombardement météorique, une rencontre avec un corps céleste proche, et bien d’autres événements cosmiques peuvent avoir un impact sur ces orbites.