Xbox pousse les pions de sa stratégie vers le jeu mobile

Phil Spencer n’a cessé de le répéter lors du procès qui opposait Xbox à la FTC puis à la CMA : le rachat d’Activision Blizzard King est largement motivé par l’éditeur qu’on a le plus tendance à oublier dans l’opération : King. Géant du mobile, créateur du phénomène Candy Crush, King dispose de plus de 300 millions de joueurs actifs qui jouent régulièrement à ses titres, une masse considérable qui est rentrée de facto dans l’éco-système Xbox. Il est d’ailleurs étrange de constater que les médias ne comptabilisent pas ces joueurs dans le nombre total de joueurs actifs Xbox alors que le volume de joueurs mobiles actifs d’un géant comme Tencent est bien rappelé dans les synthèses de résultats. Passons…

Et parce qu’il faut souvent répéter les choses pour que les gens finissent par les comprendre, Phil Spencer est revenu à la charge lors du CCXP, une convention de comics qui se tient actuellement au Brésil : « Il (le mobile, Ndlr) s’agit d’un élément important de notre stratégie et d’un sujet sur lequel nous travaillons activement aujourd’hui, non seulement seuls, mais aussi en discutant avec d’autres partenaires qui aimeraient également avoir plus de choix quant à la façon dont ils peuvent monétiser leur argent par téléphone… Je ne pense pas que ça se fera dans de nombreuses années, je pense que ce sera plus tôt que cela.

Nous avons parlé de choix, et aujourd’hui, sur vos téléphones portables, vous n’avez pas le choix. Pour garantir que la Xbox soit pertinente non seulement aujourd’hui, mais aussi pour les 10 ou 20 prochaines années, nous allons devoir être forts sur de nombreux écrans. »

Incidemment, le patron de Xbox semble aussi indiquer qu’il sera prêt à occuper le terrain lorsque des géants comme Google ou Apple seront obligés d’autoriser l’installation de boutiques tierces sur leur système d’exploitation mobile, ce qui ne devrait plus tarder. Le Game Pass partout donc, sur mobile, TV, console ou PC, avec sans doute aussi l’idée de faire de King l’éditeur des versions mobiles « casualisées » des grandes franchises de la Xbox, histoire ensuite de rameuter ce nouveau public vers un Xbox Game Pass blindé de jeux nettement plus « premiums ».