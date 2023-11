Le CEO de Nvidia estime que les Etats-Unis ne seront plus dépendants de la supply chain chinoise d’ici… 20 ans !

Apple, Microsoft et d’autres géants de la tech américaine ont commencé à se désengager de la supply chain chinoise… jusqu’à un certain point. La plupart des composants des appareils électroniques modernes restent en effet tributaires de ce que peuvent produire des dizaines voire des centaines de fournisseurs en Chine. Promulguée en 2022, la loi américaine CHIPS se fixe pour objectif de soutenir la fabrication de puces sur le sol États-unien, des efforts politiques, législatifs et économiques qui ne feront bouger les choses que très lentement si l’on en croit Jensen Huang, le CEO de Nvidia.

Invité à la conférence DealBook de New York, Huang a estimé que l’indépendance technologique américaine prendra beaucoup de temps : « Nous sommes entre une décennie et deux décennies de l’indépendance de la chaîne d’approvisionnement » a déclaré le CEO. Le patron de Nvidia considère en effet qu’étant donné l’extrême complexité des GPU actuels et nécessitent pas moins de 35000 pièces environ. La majeure partie de ces pièces provient de Chine, ce qui illustre bien la difficulté à mettre en place une supply chain américaine capable de couvrir une production de pièces aussi variées.

Huang considère toutefois que les entreprises comme Nvidia devraient s’efforcer de mettre en place une chaîne d’approvisionnement indépendante du reste du monde, mais qu’un tel objectif n’est donc absolument pas tenable à moyen terme, ni même à l’horizon 2030. Pour le CEO de Nvidia, le plus crédible est même que cette indépendance technologique soit atteinte dans la fourchette haute, soit d’ici 20 ans, ce qui va à l’encontre des prévisions de Laurie E. Locascio, la directrice de l’Institut national des normes et de la technologie (aux USA), qui a récemment déclaré : « D’ici une décennie, nous envisageons que l’Amérique fabriquera et conditionnera les puces les plus sophistiquées au monde. »