La NASA et IBM collaborent sur un modèle d’IA destiné aux applications météorologiques et climatiques

Le réchauffement de la planète est (malheureusement) en cours, et le bon suivi des évènements climatiques reste évidemment crucial pour faire les points d’étape nécessaires. La NASA et IBM annoncent une collaboration visant à développer un modèle de base d’IA destiné aux applications météorologiques et climatiques, un modèle qui devrait largement surpasser les technologies existantes. Les modèles d’IA actuels comme GraphCast et Fourcastnet fournissent en effet des prévisions météorologiques extrêmement rapides, mais ce sont avant tout des émulateurs d’IA dépourvus d’applications plus larges. En revanche, les modèles fondamentaux servent de technologies de base pour les applications d’IA générative, et permettent ainsi de « coder » la physique essentielle pour des prévisions météorologiques plus pointues.

Les capacités attendues de ce nouveau modèle incluent la prévision des phénomènes météorologiques, la déduction d’informations haute résolution à partir de données basse résolution ainsi que l’identification des conditions sous-jacentes aux turbulences des avions et aux incendies de forêt. Cette initiative des deux géants américains fait suite au déploiement d’un autre modèle fondamental par la NASA et IBM au mois de mai dernier, un modèle exploitant les données des satellites de la NASA pour l’intelligence géospatiale. Ce modèle, qui est actuellement le plus grand modèle géospatial de la plateforme d’IA open source Hugging Face, a déjà été utilisé pour surveiller une énorme plantation d’arbres au Kenya et analyser les îlots de chaleur urbains aux Émirats arabes unis, ceci afin de répondre à la pénurie d’eau et à plusieurs défis environnementaux.