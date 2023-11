Microsoft veut le Xbox Game Pass sur PlayStation, Nintendo Switch et « tous les écrans »

Microsoft annonce son envie que le Xbox Game Pass soit disponible un peu partout, que ce soit sur PlayStation, Nintendo Switch, téléviseurs et tous les autres écrans. C’est un moyen pour jouer aux différents jeux, qu’importe le support.

Le Xbox Game Pass un peu partout

Lors du sommet Wells Fargo TMT, Tim Stuart, le directeur financier de Microsoft, a déclaré l’envie de la société d’avoir le Xbox Game Pass sur un maximum de supports. « Il s’agit d’un changement de stratégie. Nous n’annonçons rien d’important ici, mais notre mission est d’apporter nos expériences first-party et nos services d’abonnement à tous les écrans qui peuvent jouer à des jeux », a déclaré Tim Stuart. « Cela signifie les téléviseurs connectés, les appareils mobiles et ce que nous aurions considéré comme des concurrents dans le passé, tels que PlayStation et Nintendo ».

Il est certain qu’une disponibilité sur la Nintendo Switch et la PlayStation 5 serait un moyen d’attirer beaucoup de joueurs. Mais ni Nintendo ni Sony n’ont réellement quelque chose à gagner à laisser leur concurrent proposer son abonnement pour jouer.

D’autre part, le directeur financier a déclaré que le Xbox Game Pass est une activité à « forte marge » pour Microsoft, au même titre que les jeux first-party et la publicité. Ce sont tous des domaines dans lesquels Microsoft prévoit de se développer de manière significative dans les années à venir, a déclaré Tim Stuart. Il a ajouté que le rachat d’Activision Blizzard permet à Microsoft d’atteindre ces objectifs plus rapidement qu’il n’aurait pu le faire seul.