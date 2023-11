Google ne bloquera finalement pas l’accès aux médias au Canada

Après plusieurs mois de négociations, le gouvernement du Canada et Google ont conclu un accord pour que le moteur de recherche verse une compensation aux médias du pays en échange de la diffusion de leurs contenus. Ainsi, les liens vers les médias canadiens ne seront pas bloqués.

Un accord pour Google et les médias canadiens

Selon CBC, l’accord conclu entre les deux partis verra Google redistribuer aux médias canadiens environ 100 millions de dollars canadiens (67 millions d’euros), alors que le gouvernement souhaitait obtenir 172 millions.

Le pays mène un bras de fer avec Google et Meta à propos de sa nouvelle loi sur les nouvelles en ligne, qui doit obliger les géants du numérique à conclure des accords commerciaux avec les médias pour la diffusion de leurs contenus sur les plateformes des deux groupes.

La loi, connue sous l’appellation C-18, doit entrer en vigueur le 19 décembre mais Meta et Google s’y étaient déjà opposés. Google avait évoqué début octobre un possible blocage des sites d’information sur son moteur de recherche si la loi canadienne n’était pas modifiée, et ce dès décembre. Il avait exhorté le gouvernement canadien à apporter des changements législatifs nécessaires à cette mesure, en invoquant un processus d’entente avec les médias « inapplicable ».

L’accord prévoit ainsi que Google négocie avec un groupe unique qui représentera l’ensemble des médias, ce qui lui permettrait de limiter les risques d’arbitrage. De son côté, Meta (propriétaire de Facebook et Instagram) bloque au Canada l’accès aux contenus d’actualité de médias sur ses plateformes depuis le 1er août, avant même l’entrée en vigueur de la loi.