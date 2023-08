Meta commence le blocage des articles de médias sur Facebook et Instagram au Canada

Meta l’avait annoncé et c’est désormais chose faite : le groupe bloque l’affichage et le partage des articles de médias au Canada, aussi bien sur Facebook que sur Instagram.

« Afin de nous conformer à la loi sur l’information en ligne, nous avons entamé le processus visant à mettre fin à la disponibilité des actualités au Canada. Ces changements commencent aujourd’hui et seront mis en œuvre pour toutes les personnes accédant à Facebook et Instagram au Canada au cours des prochaines semaines », indique Meta.

Une nouvelle loi au Canada oblige les géants du numérique à conclure des accords commerciaux équitables avec les médias canadiens pour les publications partagées sur leurs plateformes, sous peine de devoir recourir à un arbitrage contraignant. Pour Meta, ce n’est tout simplement pas acceptable.

Qu’est-ce qui change concrètement ? À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs canadiens sur Facebook et Instagram ne verront plus et ne pourront plus partager des articles, que ce soit des médias locaux ou des médias étrangers. Pour le reste du monde, il n’y a aucun blocage particulier.

De son côté, Google a une réaction similaire à Meta. Pour le coup, le géant en ligne a déjà agi en coupant l’accès aux articles canadiens à 4% de ses utilisateurs au pays en février. L’entreprise a aussi dit se préparer à retirer les liens vers les articles au Canada, mais n’aurait pas l’intention de le faire avant l’entrée en vigueur de la loi. Alphabet, maison-mère de Google, serait toujours en négociations.