Google dévoile les meilleurs jeux et applications Android de 2023

En cette fin d’année, Google lève le voile sur les meilleurs jeux et meilleures applications Android qui sont disponibles au téléchargement sur le Play Store. Le classement varie selon les pays. Ici, nous nous focaliserons sur la France.

Les meilleures applications Android de 2023

Selon Google, la meilleure application Android de 2023 est Paramount+. Il s’agit d’un service de streaming concurrent de Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ qui a vu le jour il y a un an en France. On retrouve plusieurs films et séries. Il est également possible de télécharger les contenus en hors-ligne pour les regarder sans une connexion Internet obligatoire.

Pour ce qui est du meilleur jeu de l’année, c’est Honkai: Star Rail qui est sacré. C’est un RPG. Montez à bord de l’Astral Express pour explorer les merveilles infinies de la galaxie, lors d’un voyage plein d’aventures et de rebondissements. Vous ferez la rencontre de nouveaux compagnons provenant de différents mondes, et peut-être même que vous retrouverez des visages familiers. Ensemble, vous viendrez à bout des catastrophes provoquées par les Stellarons et lèverez le voile sur la vérité cachée derrière ces curieux phénomènes.

Voici le reste du classement :