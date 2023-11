Traçabilité des diamants : des lasers pour graver des points submicroniques

Lorsqu’on pense à l’achat d’un diamant, quatre critères fondamentaux viennent à l’esprit : le carat, la couleur, la clarté et la taille. Cependant, un cinquième élément, bien que non officiel, s’avère tout aussi essentiel : la certification. Celle-ci, délivrée par une autorité indépendante, confirme l’authenticité et les spécificités d’un bijou. Mais aujourd’hui, une innovation pourrait bientôt transformer cette pratique.

Un sixième critère révolutionnaire : le code d’identification

Wired nous apprend que l’entreprise britannique Opsydia, issue de recherches à l’Université d’Oxford en 2017, propose d’ajouter un sixième critère à cette liste : un code d’identification unique. Ce développement intervient dans un contexte où l’extraction des diamants, souvent comparée à celle de l’or, est régulièrement critiquée pour ses implications éthiques et environnementales. Opsydia répond à ces préoccupations par une avancée technologique significative.

Les « nano-ID » : des marquages innovants

Avec sa technologie, Opsydia permet d’incorporer des « nano-ID », soit des particules submicroniques, à l’intérieur des diamants. Ces marques, créées par un laser et presque invisibles, se composent de points de taille submicronique, formant un code numérique unique. Ce code est enregistré à la fois sur les documents de certification et dans des registres de blockchain, offrant ainsi une traçabilité transparente et sécurisée.

Cette méthode diffère des techniques traditionnelles, déjà en usage depuis les années 1980, qui consistent à graver des logos ou des codes minuscules sur les diamants. Ces derniers, cependant, peuvent être masqués ou polis une fois le diamant serti, et la démocratisation des technologies laser ouvre la porte à la contrefaçon.

Une avancée sécurisée face à la contrefaçon

La solution d’Opsydia se distingue par sa précision extrême et sa méthode unique de gravure, qui évite tout dommage par la chaleur. De plus, le positionnement central sous la pierre rend le code quasi-invisible et protégé contre toute tentative de modification sans affecter la valeur du diamant. Comme l’explique Andrew Rimmer, P.-D.G. d’Opsydia, enlever ce marquage entraînerait une perte substantielle de la valeur de la pierre:

Si vous vouliez l’enlever, il vous faudrait remodeler la pierre, ce qui entraînerait une perte importante de sa valeur

En outre, bien qu’Opsydia forme les techniciens à l’utilisation de ses machines, seuls les représentants de l’entreprise peuvent télécharger les logos ou les adresses IP nécessaires, assurant ainsi une sécurité accrue grâce au cryptage logiciel.

Une technologie d’avenir dans la joaillerie

Dans un secteur du luxe où la traçabilité et la transparence deviennent primordiales, cette technologie pourrait bien révolutionner la confection des bijoux de demain. Elle offre une réponse concrète aux préoccupations éthiques et environnementales, tout en préservant l’intégrité et la valeur des diamants. Avec cette avancée, Opsydia ouvre la voie à une nouvelle ère dans l’industrie de la joaillerie, où la qualité et la responsabilité vont de pair.