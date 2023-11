La révolution des données en profondeur : le premier data center sous-marin de la Chine

La Chine vient de franchir une étape majeure dans le domaine des centres de données avec le déploiement de son premier data center sous-marin, une prouesse technologique située au large de l’île de Hainan. Immergé par 35 mètres de profondeur, ce centre de données promet une puissance de traitement impressionnante, équivalant à celle de six millions d’ordinateurs.

Ce projet, mis en lumière par la chaîne de télévision d’État CCTV, représente un jalon important dans l’évolution du stockage de données. Le premier module de ce data center a été installé près de Sanya, une ville côtière du sud de l’île de Hainan, en avril dernier. Chaque unité, pesant 1 300 tonnes, est capable de traiter plus de quatre millions d’images haute définition en seulement 30 secondes, ce qui équivaut à la puissance combinée de 60 000 ordinateurs.

Le projet prévoit l’installation d’une centaine de modules, chacun conçu pour une durée de vie de 25 ans. L’achèvement de ce centre est prévu pour le deuxième trimestre de 2025. Une fois terminé, sa capacité de traitement global rivalisera avec celle de six millions d’ordinateurs, bien que le nombre exact de serveurs composant cette infrastructure reste inconnu.

Cette initiative de la Chine s’inscrit dans une tendance mondiale, initiée par Microsoft en 2018 avec son projet Natick (et là) consistant à exploiter les avantages des data centers immergés. Le principal bénéfice est le refroidissement naturel offert par l’eau de mer, qui permet d’éviter l’utilisation massive d’eau douce nécessaire pour les installations terrestres. Pour le gigantesque data center chinois, cela se traduit par une économie significative en termes d’espace et de ressources : les 100 modules, s’ils étaient sur terre, occuperaient une surface équivalente à dix terrains de football, soit environ 68 000 m².

Outre l’économie d’espace, ce centre sous-marin permettrait d’économiser annuellement 122 millions de kilowattheures d’électricité et 105 000 tonnes d’eau douce. Avec un budget estimé à 879 millions de dollars, ce projet est exploité par Beijing Sinnet, spécialiste du cloud computing. La Chine envisage d’autres data centers sous-marins dans des régions clés telles que le delta du fleuve Yangtze et celui de la rivière des Perles, soulignant son engagement envers des solutions innovantes et écologiquement responsables dans le stockage de données.

Ce développement remarquable montre que la Chine est à l’avant-garde de l’innovation dans le domaine des technologies de l’information, tout en étant consciente des enjeux écologiques liés au stockage de données. Ce data center sous-marin colossal est un exemple fascinant de la manière dont la technologie peut être utilisée pour répondre à des défis environnementaux et logistiques complexes.