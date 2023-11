Destiny 2 : un engagement en chute libre et The Final Shape reporté au 4 juin 2024

C’est le gros trou d’air pour Bungie : après une vague de licenciements et des informations peu reluisantes sur la gestion interne du studio, Bungie continue de jouer aux apporteurs de mauvaises nouvelles en annonçant que Destiny 2: The Final Shape sera finalement disponible le 4 juin 2024, un énorme report qui ne fait pas les affaires d’un GAAS en chute d’engagement de la part des joueurs. Ainsi, sur les 30 derniers jours, le nombre de joueurs moyen s’établissait en moyenne à 34 000 sur Steam et le nombre de joueurs actifs est encore plus bas depuis quelques jours. C’est bien simple, Halo Infinite cumule à nouveau plus de joueurs que Destiny 2 (sur Steam), un retournement de tendance qui aurait été considéré comme inimaginable il y a quelques mois, sachant tout ce qui manquait au jeu de 343 industries à son lancement. C’est donc au tour de Bungie de traverser un vrai passage à vide, un coup de mou qui ne doit pas vraiment satisfaire les dirigeants de PlayStation dans la mesure où le studio est en quelque sorte le superviseur en chef des projets GAAS des PlayStation Studios.

Le temps va paraitre désormais très long jusqu’au 4 juin prochain, même si heureusement, la saison des souhaits va apporter du contenu neuf au jeu dès ce mardi 28 novembre. Le studio se veut confiant malgré tout : « The Final Shape est le point culminant des dix premières années de Destiny et, pour les Gardiens du monde entier, d’innombrables heures passées ensemble », a déclaré le studio sur sa page de blog. « Nous voulons honorer ce voyage, c’est pourquoi nous prenons le temps dont nous avons besoin pour proposer une vision encore plus grande et plus audacieuse, dont nous espérons qu’elle restera précieuse dans les mémoires pour les années à venir. » Bungie dévoilera du gameplay de The Final Shape au mois d’avril prochain.